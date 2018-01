Manchmal sind es einfache Zahlen, die zeigen, welchen Zwängen der FC Bayern unterliegt.

In diesem Fall sind es Millionen. Genauer gesagt: Millionen aus Katar. Die Scheichs überweisen jedes Jahr üppiges Sponsorengeld nach München. Zwischen fünf und sieben Millionen Euro, von diesem Betrag ist branchenintern die Rede, kassiert der Klub seit Anfang 2016 für seinen Deal mit dem "Hamad International Airport" in Doha.

Weil die Bayern-Stars das Logo des Flughafens inzwischen auch bei Bundesliga-Spielen auf ihren Trikotärmeln tragen, legen die Geldgeber seit dieser Saison ein paar Millionen obendrauf.

Video

Bayern-Fans sauer wegen Katar-Reise

In der Sprache des Rekordmeisters nennt man so eine Geschäftsbeziehung "Platin-Partnerschaft". Dafür verpflichtet sich der Klub zu einer jährlichen Stippvisite am Golf.

Zur Vorbereitung auf die anstehende Rückrunde ist der Bayern-Tross erneut nach Doha aufgebrochen. Die Reise ist in vielerlei Hinsicht ein Dilemma.

Die politischen Nebengeräusche sind das Eine. Selbst eigene Anhänger protestieren dagegen, dass die Münchner seit 2011 ausgerechnet in einem Land Quartier beziehen, in dem Arbeiter ausgebeutet und Menschenrechte vielerorts außer Kraft gesetzt werden.

Video

Von diesen Vorwürfen wird sich der Verein wohl solange nicht befreien können, bis er sich ein Domizil in einer unbelasteteren Region sucht. Es war deshalb nur der bestmögliche aller Versuche, den Karl-Heinz Rummenigge vor dem Abflug am Dienstag unternahm, um die Reise ins umstrittene Katar zu rechtfertigen.

Nach Katar kam das Wolfsburg-Debakel

Der Vorstandschef verwies auf den Segen von höchster politischer Stelle. Von Außenminister Sigmar Gabriel sei ihm bestätigt worden, sagte Rummenigge, "dass sich die Situation der Arbeiter in Katar durch den Fußball verbessert habe". Was auch immer das heißen sollte.

Unabhängig davon stellt sich die Frage, wie sinnvoll der Trip aus sportlicher Sicht ist. Als einziger Bundesligist reist der FC Bayern in eine andere Zeitzone. Für sechs Tage. Dabei hatten die Winter-Trainingslager in Doha zuletzt auch schon mal den Charakter eines Regenerationskurses.

Im zweiten Jahr unter Pep Guardiola hatten sich die verletzungsgeplagten Stars mühevoll in die Winterpause geschleppt - ähnlich wie zuletzt unter Jupp Heynckes. An ernsthaftes Training war in Katar kaum zu denken. Es ging darum, die Strapazen der Hinrunde zu verdauen. Als dann die Rückrunde losging, kassierte der Tabellenführer eine krachende 1:4-Pleite in Wolfsburg.

Viel anderes wird Heynckes in diesem Jahr auch nicht machen können. Am Donnerstag gewährte er seinem Team nach "vier sehr harten Einheiten" einen freien Nachmittag - allerdings unter der Bedingung, sich zu schonen anstatt wie in den Vorjahren Golf zu spielen oder auf Shoppingtour zu gehen.

Heynckes weiß nun einmal, dass seine Spieler ähnliche Blessuren beklagen wie seinerzeit unter Guardiola.

Heynckes wehrt sich gegen PR-Tour

Robert Lewandowski schleppt sich seit Wochen mit Schmerzen an der Patellasehne über den Platz. Bei Mats Hummels zwicken in regelmäßigen Abständen die Adduktoren. Der Verteidiger konnte am Donnerstag nur Einzeltraining absolvieren.

Keeper Sven Ulreich musste die Einheit am Mittwoch wegen einer Fingerverletzung vorzeitig abbrechen und die am Donnerstag auslassen. Thiago (Muskelteilriss im Oberschenkel) ist erst gar nicht mitgeflogen. Bevor alle Akteure fit sind, ist die Mannschaft längst nach Hause zurückgekehrt.

Dass die Bayern nicht länger in Doha verweilen, hat der Trainer höchstselbst entschieden. "Es wird gemacht, wie ich es möchte", sagte Heynckes schon kurz nach seinem Amtsantritt. "Zehn Tage werden es nicht sein."

Heynckes ist niemand, der sportlichen Erfolg kommerziellen Zwecken opfert. Es war gefühlt das erste Mal, dass sich jemand ernsthaft der kostspieligen PR-Tour zu den Scheichs erwehrt hat.

Der FC Bayern wird sich auf absehbare Zeit zwar weiterhin in Doha auf die zweite Saisonhälfte vorbereiten. Inwieweit Heynckes' Veto aber zumindest aus sportlicher Sicht ein erster Ausweg aus Bayerns Katar-Dilemma sein kann, hängt auch von einem erfolgreichen Start in die Rückrunde ab.