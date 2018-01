SPORT1 feiert am kommenden Sonntag ab 11 Uhr im CHECK24 Doppelpass Jubiläum Spezial seinen 25. Geburtstag, Zeitreise in die Sendergeschichte inklusive (LIVE im TV auf SPORT1).

Zugleich wird auch über den Bundesliga-Rückrundenstart am 12. Januar diskutiert – mit den Stargästen Heribert Bruchhagen, Vorstandsvorsitzender des Hamburger SV, und Fredi Bobic, Sportvorstand von Eintracht Frankfurt.

Zudem begrüßen Moderator Thomas Helmer und Co-Moderator Oliver Schwesinger im Hilton Munich Airport Hotel Axel Schulz, der am 17. Februar seine Premiere als neuer Box-Experte des Senders geben wird.

Markus Hörwick, den früheren Mediendirektor des FC Bayern München ist ebenfalls zu Gast wie Ex-Nationalspieler Mario Basler, Trainer-Legende Peter Neururer, Olaf Schröder, Vorstandsvorsitzender der Constantin Medien AG und Vorsitzender der Geschäftsführung der Sport1 GmbH sowie SPORT1-Experte Thomas Strunz.

Der CHECK24 Doppelpass Jubiläum Spezial wird am Sonntag neben der Ausstrahlung im Free-TV auf SPORT1 auch komplett via Facebook Live zu sehen sein und lässt sich zudem live via SPORT1.fm verfolgen.