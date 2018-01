Wie geht es weiter mit Pierre-Emerick Aubameyang bei Borussia Dortmund?

Am Tag nach der Suspendierung des Stürmers durch den BVB zunächst einmal mit: normalem Alltag.

Nach dem 0:0 gegen den VfL Wolfsburg läuft seit 15 Uhr das Montagstraining. Aubameyang ist dabei, um Punkt 13.52 Uhr ist er am BVB-Trainingszentrum in Brackel vorgefahren - überpünktlich und ebenso unüberseh- wie unüberhörbar mit seinem laut röhrenden Aston Martin.

>>> Der Wirbel um Aubameyang: Diese Meldung wird laufend aktualisiert <<<

Aubameyang lässt sich nichts anmerken

Anmerken lässt sich Aubameyang von dem jüngsten Wirbel nichts. Er absolviert eine normale Einheit, flachst und lacht mit den Kollegen - alles wie immer.

Ob es am Rande des Termins Neuigkeiten zu ihm gibt, ist noch unklar: Möglicherweise meldet sich Trainer Peter Stöger noch zu Wort.

Klärungsbedarf herrscht nach diesem Wochenende eine Menge: Aubameyang wurde von Stöger aus dem Kader gestrichen, nachdem er sich im Vorfeld der Partie zum wiederholten Mal eine Disziplinlosigkeit geleistet hatte. Er hatte eine Teamsitzung verpasst - nach eigenen Angaben hatte er sie vergessen.

Verkauft der BVB nun?

Die erneute Eskalation warf die Frage auf, ob Aubameyang womöglich noch im Winter verkauft wird. Zumal Manager Michael Zorc am Sonntag festhielt, dass Aubameyang bis vor kurzem "immer diszipliniert und professionell" gewesen wäre. Derzeit könne er das jedoch "nicht erkennen".

Als potenzieller Abnehmer ist der FC Arsenal im Gespräch, wo Aubameyang den vor dem Wechsel stehenden Alexis Sanchez ersetzen könnte.

Sein Vater Pierre Francois drohte am Sonntag einen Abgang an - wenngleich in einem anderen Zusammenhang, nämlich aus Ärger darüber, dass er sich von einer Aussage des kicker-Journalisten Carlo Wild rassistisch beleidigt fühlt ("Ich kann mir nicht vorstellen, dass Auba diesen Affenzirkus in München aufziehen könnte").

Mittlerweile hat Papa Aubameyang seinen Zornesausbruch bei Instagram allerdings wieder gelöscht.

Kurz nach Aubameyangs Ankunft gab der BVB eine andere Nachricht bekannt und bestätigte den Wechsel von Verteidiger Manuel Akanji vom FC Basel. Akanji ist auch schon vor Ort und bestreitet die ersten Einheiten zusammen mit Aubameyang.