Der Wechsel von Leon Goretzka von Schalke 04 zum FC Bayern München ist perfekt.

Der 22 Jahre alte Mittelfeldspieler unterschrieb zur kommenden Saison beim Rekordmeister einen Vierjahresvertrag bis zum 30. Juni 2022. Goretzka wechselt nach Ablauf seines Vertrags im Sommer ablösefrei.

"Mit Bedauern zur Kenntnis genommen"

Man habe "das mit Bedauern zur Kenntnis genommen", sagte Heidel. "Gestern hat uns Karl-Heinz Rummenigge informiert, dass Leon den Medizincheck absolviert hat."

Der FC Bayern bestätigte den Deal etwa eine Stunde später und postete bei Twitter ein Bild mit Goretzka und Sportdirektor Hasan Salihamidzic.

"Wir sind sehr froh, dass sich mit Leon Goretzka ein deutscher Nationalspieler mit großer Perspektive trotz namhafter Konkurrenz aus dem Ausland für den FC Bayern entschieden hat. Damit ist gewährleistet, dass Leon Goretzka der Bundesliga erhalten bleibt", wird FCB-Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge auf der Klubwebsite zitiert.

Ähnlich äußerte sich am Freitagmittag Trainer Jupp Heynckes auf Bayerns Pressekonferenz zum Spieltag: "Es gab internationale Konkurrenz aus Spanien und England. Dass er sich für den FC Bayern entschieden hat, ist gut für die Bundesliga." Heynckes hob auch hervor, dass Goretzka "einen einwandfreien Charakter hat, sehr ehrgeizig ist".

Tedesco appelliert an die Fans

Die Stimmung auf Schalke ist dagegen verständlicherweise getrübt. "Wir haben alles dafür getan, Leon auf Schalke zu halten. Im Sommer gab es eine Einigung mit ihm und seinem Berater. Er wollte dennoch Zeit, um die sportliche Entwicklung abzuwarten", sagte Heidel.

Trainer Domenico Tedesco stimmte ein: "Wir sind traurig und enttäuscht, dass wir Leon als Spieler und Typen verlieren, aber haben die Entscheidung zu akzeptieren. Es steht außer Frage, dass Leon ein wichtiger Baustein ist."

Im Hinblick auf die kommende Aufgabe gegen Hannover appelliert der Coach an die Schalke-Fans. "Wir hoffen nicht, dass die Fans am Sonntag negativ reagieren. Unsere Anhänger haben das Team immer unterstützt und Leon gehört auch in der Rückrunde natürlich weiterhin zur Mannschaft."

Im Sommer 2013 war Goretzka vom VfL Bochum nach Gelsenkirchen gewechselt. Dem Schalker Schlüsselspieler, der auch von zahlreichen internationalen Spitzenklubs umworben war, gelangen in 130 Spielen für Schalke 19 Tore.

Beim Confed-Cup-Sieg im vergangenen Sommer war der Mittelfeldspieler einer der deutschen Leistungsträger und drängte sich für eine WM-Nominierung auf.