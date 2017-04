Trotz der bitteren Hinspiel-Niederlage gegen Real Madrid hat der FC Bayern die Hoffnung auf das Champions-League-Halbfinale noch nicht aufgegeben.

Die große Frage vor der Partie lautet, ob die beiden Leistungsträger Robert Lewandowski und Mats Hummels rechtzeitig für das Rückspiel (Di., 20.45 Uhr LIVE in unserem Sportradio SPORT1.fm und im LIVETICKER) wieder fit werden.

Mit Innenverteidiger Jerome Boateng droht zudem ein weiterer Stammspieler das für die Bayern wichtigste Spiel der Saison zu verpassen. Wegen Adduktorenproblemen fällt der Nationalspieler bereits für die Partie bei Bayer Leverkusen aus.

Lewandowski ist der Hoffnungsträger

Besonders wichtig wäre ein Einsatz von Lewandowski. Der polnische Angreifer, der an einer Schulterverletzung laboriert, wurde bei der 1:2-Niederlage in der Allianz Arena schmerzlich vermisst.

Weltmeister Thomas Müller hatte seinen Platz in der Sturmspitze übernommen, konnte sich gegen die Defensive der Königlichen aber nur selten durchsetzen.

Bildergalerie FC Bayern gegen Real Madrid in der Einzelkritik 23 Bilder

Im Rückspiel braucht der deutsche Rekordmeister nun mindestens zwei Tore, damit man doch noch ins Halbfinale einziehen kann. Lewandowski knipste in dieser Saison in der Königklasse in acht Spielen bereits sieben Mal.

So können Sie das Spiel live verfolgen:

Im TV: Sky

Im Stream: Sky

Im Radio: SPORT1.fm

Im Ticker: SPORT1.de