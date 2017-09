Jerome Boateng ist wieder da.

Der Innenverteidiger des FC Bayern feierte sein Comeback nach viermonatiger Verletzungspause im ersten Vorrundenspiel der Champions League gegen den RSC Anderlecht.

Beim 3:0-Sieg der Münchner in der heimischen Allianz Arena wurde der deutsche Nationalspieler in der 77. Spielminute für Javier Martinez eingewechselt. Boateng hatte sich im letzten Spiel der vergangenen Saison eine Muskelverletzung am Oberschenkel zugezogen.

Anders als zunächst erwartet war der Nationalspieler nicht rechtzeitig zum Saisonstart fit geworden.