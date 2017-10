Der FC Bayern München hat beim Champions-League-Comeback von Jupp Heynckes einen souveränen Sieg gefeiert (Alle Ergebnisse im Überblick).

Die Münchner setzten sich am Mittwochabend mit 3:0 (2:0) gegen Celtic Glasgow durch. Thomas Müller (17.), Joshua Kimmich (29.) und Mats Hummels (51.) erzielten die Tore für den FCB, der sich in der Königsklasse nach der 0:3-Pleite bei Paris Saint-Germain stark zurückmeldete. Zudem wurde den Gastgebern in der 6. Minute ein wohl regulärer Treffer von Thiago aberkannt, da das Schiedsrichterteam den Ball zuvor im Aus gesehen hatte (Der Ticker zum Nachlesen).

Auch Celtic traf in Person von Scott Sinclair, der Flügelspieler stand in der 86. Minute jedoch knapp im Abseits.

