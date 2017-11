Besiktas Istanbul hat die Tür zum Achtelfinale in der Champions League weit aufgestoßen.

Der Gruppengegner von Bundesligist RB Leipzig kam zwar am Mittwoch gegen den französischen Meister AS Monaco nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus, bei einem Leipziger Sieg gegen den FC Porto am Abend (ab 20 Uhr im LIVETICKER) wäre der türkische Meister aber schon nach dem 4. Spieltag für die K.o.-Phase qualifiziert (DATENCENTER: Tabelle).

Besiktas geriet in seiner 200. Europapokal-Partie kurz vor der Halbzeit durch Marcos Lopes in Rückstand (45.+1), der in Wetzlar geborene Cenk Tosun glich in dem temporeichen und hitzigen Spiel vom Elfmeterpunkt mit seinem vierten Treffer im laufenden Wettbewerb aus (54./FE).

Mit nur zwei Punkten steht Monaco am Tabellenende und steht vor dem Aus (DATENCENTER: Ergebnisse/Spielplan).

Bereits am Dienstag hatten Paris St. Germain und Bayern München die vorzeitige Qualifikation für das Achtelfinale geschafft.

