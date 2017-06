Schon seit einigen Wochen ist Leon Goretzka ein Dauer-Thema in Fußball-Deutschland. Immer wieder wird über einen Wechsel des Schalkers zum FC Bayern München spekuliert.

Mit seinem Doppelpack im Halbfinale des FIFA Confederations Cup gegen Mexiko hat Goretzka erneut eindrucksvoll Werbung in eigener Sache betrieben. Völlig verdient wurde er zum "Man of the Match" gewählt.

"In den ersten zehn Minuten hat er alles zerbombt"

Mitspieler Timo Werner lobte den Doppelpacker auf martialische Weise: "In den ersten zehn Minuten hat er alles zerbombt, was ihm vor dem Tor vor die Füße kam." Um dann anzufügen: "Vor allem ihm gehört heute ein Sonderlob. Er hat heute einfach super gespielt!"

Zugleich steigerte Leon Goretzka mit dieser Leistung seinen eigenen Marktwert noch einmal deutlich. Zumindest wenn man den sozialen Medien glaubt. Denn das Netz dreht angesichts des starken Spiels des 22-Jährigen förmlich durch - und tauft den Doppelpacker "GOALretzka"!

Laut Ex-Profi und TV-Experte Sebastian Kehl sind die beiden Tore gegen Mexiko zehn Millionen wert:

David-Gereon Rother gibt den Schalker Verantwortlichen Tipps für die Verhandlungen:

Twitter-User Shant A sieht den Marktwert schon bei 50 Millionen:

Andreas Ernst geht sogar noch einen Schritt weiter:

Das ist für Frank Lussem jedoch immer noch zu wenig:

Auch beim Spiel "Siedler aus Catan" hat Goretzka die Millionenmarke locker gesprengt:

Und User FRANCO sieht ihn bereits im Trikots des FC Chelsea:

Mal sehen, wo ihn sein Weg im Sommer hinführt...