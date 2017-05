Bei Eintracht Frankfurt ist vor dem DFB-Pokalfinale gegen Borussia Dortmund (ab 20 Uhr im LIVETICKER) Feuer unterm Dach. Der wegen einer Tattoo-Affäre suspendierte Guillermo Varela erhebt schwere Vorwürfe gegen seinen Trainer Niko Kovac.

"Ich kann mir nicht erklären, warum man mich so hart bestraft", sagte der uruguayische Abwehrspieler der Süddeutschen Zeitung. Er sei nicht der einzige Eintracht-Profi, der sich vor dem Finale ein Tattoo habe stechen lassen: "Aber nur ich wurde ans Kreuz genagelt, als ob ich gegen den Trainer handgreiflich geworden wäre."

Video Kovac will sich an Pokalsieg messen lassen

"Habe für Eintracht meine Karriere aufs Spiel gesetzt"

Varela griff Kovac persönlich an. Er habe sich auf Bitten des Trainers für Spiele in der Rückrunde fitspritzen lassen, sagte der 24-Jährige: "Er brauchte mich, hat er gesagt. Ich habe für die Eintracht meine Gesundheit, vielleicht sogar meine Karriere aufs Spiel gesetzt. Ich wollte der Mannschaft und dem Trainer helfen."

Varela hatte sich zu Beginn der Saison eine Sprunggelenksverletzung zugezogen. Es gab Komplikationen, der Heilungsprozess verzögerte sich. Erst kurz vor Saisonende war der Defensivspezialist wieder körperlich auf der Höhe. Für das Pokalendspiel war er eigentlich fest eingeplant. Dann kam der vergangene Montag.

Varela hatte sich in der rechten Armbeuge ein Tattoo stechen lassen - entgegen der Anweisung von Trainer Kovac und dem Rat der Ärzte. Die Stelle entzündete sich. Daraufhin suspendierte die Eintracht den Spieler am Mittwoch. Varelas Leihe vom englischen Spitzenklub Manchester United ist damit beendet. Der Spieler erwägt, juristisch gegen die Bestrafung vorzugehen.

Varela sauer: "Mein Name wird besudelt"

Varela selbst erachtet den Vorgang nämlich als Lappalie. Zu Zeiten, als er noch für Manchester United auflief, sei man "vor dem FA-Cup-Finale 2016 mit mehreren Spielern losgezogen" und habe sich "ein Tattoo stechen lassen, und dann haben wir den FA Cup gewonnen", erzählte er. "Nun habe ich das wiederholen wollen, weil es uns mit Manchester so viel Glück gebracht hatte".

Eine Aktion aus Aberglaube also. Deshalb kann Varela auch nicht verstehen, warum man ihn so hart sanktioniert hat. "Mein Name wird besudelt", beklagte er, "ich frage mich, was Real Madrid mit Sergio Ramos machen müsste. Der tätowiert sich jede Woche".