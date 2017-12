Im DFB-Pokal stehen die Viertelfinalisten fest.

Im Achtelfinale setzte sich am Mittwoch Bayer Leverkusen mit 1:0 bei Borussia Mönchengladbach durch. Werder Bremen schaltete den SC Freiburg mit 3:1 aus.

Später am Abend bezwang der FC Bayern München Borussia Dortmund mit 2:1 (2:0). Eintracht Frankfurt musste beim 1. FC Heidenheim in die Verlängerung, gewann dort aber ebenfalls mit 2:1.

Bereits am Dienstag waren der FSV Mainz 05, der VfL Wolfsburg, der SC Paderborn und der FC Schalke 04 in die nächste Runde eingezogen.

Die Auslosung zum Viertelfinale findet allerdings erst im neuen Jahr statt. Die vier Begegnungen werden am 7. Januar 2018 ab 18.00 Uhr im Rahmen der ARD-Sportschau ermittelt. Die Auslosung findet erneut im Fußballmuseum in Dortmund statt.

Das Viertelfinale wird am 6. und 7. Februar ausgetragen. Das Halbfinale folgt am 17. und 18. April, das Endspiel in Berlin am 19. Mai.

Die Teams in der Übersicht:

FC Bayern München

FC Schalke 04

Bayer Leverkusen

Eintracht Frankfurt

FSV Mainz 05

VfL Wolfsburg

Werder Bremen

SC Paderborn

So können Sie die Auslosung verfolgen:

TV: ARD

Livestream: sportschau.de

Ticker: SPORT1.de