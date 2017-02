Bastian Schweinsteiger hat es geschafft: Der Weltmeister wurde von Manchester United in den Kader für die K.o.-Phase der Europa League nachnominiert. Dies gab das Team von Jose Mourinho am Freitagabend bekannt.

Nicht mehr mit dabei sind Morgan Schneiderlin und Memphis Depay, die die "Red Devils" im Winter verlassen haben. Zweiter Neuling im Kader ist Talent Joel Pereira.

ManUnited trifft im Sechzehntelfinale der Europa League auf AS Saint-Etienne aus Frankreich, die Highlights sehen Sie am Do., 16. Februar ab 23 Uhr im TV auf SPORT1.

Schweinsteiger ist in dieser Spielzeit bislang nur dreimal in den nationalen Pokal-Wettbewerben eingesetzt worden. Der 32-Jährige hatte vor einer Woche sein Startelfcomeback gefeiert und avancierte im FA-Cup gegen Wigan Athletic mit einem Tor und einer Vorlage zum Mann des Spiels.