Hertha BSC und 1899 Hoffenheim stehen am Donnerstag in der UEFA Europa League mit dem Rücken zur Wand. Beim türkischen Vizemeister Istanbul Basaksehir (19:00 Uhr im LIVETICKER) will 1899 zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Trotz der langen Verletztenliste wollen die Kraichgauer raus aus der Krise und die Chance auf das Weiterkommen im Europacup wahren.

Nur ein Sieg aus sieben Spielen

Aufgrund der zahlreichen Ausfälle (Mark Uth, Pavel Kaderabek, Lukas Rupp, Serge Gnabry, Adam Szalai und Ermin Bicakcic) ist Coach Julian Nagelsmann zum Improvisieren gezwungen. Das sind denkbar schlechte Voraussetzungen, angesichts der sportlichen Talsohle. In den vergangenen sieben Pflichtspielen hat die TSG nur einen Sieg gefeiert - im Hinspiel gegen Istanbul (3:1).

Die Negativserie führte dazu, dass die Kraichgauer in der Liga auf den siebten Platz abgerutscht sind und in der Gruppe C der Europa League mit lediglich drei Punkten auf dem vorletzten Platz liegen. Der Sportdirektor versprühte vor dem Abflug um 10:30 Uhr dennoch Zuversicht. "Jammern ist kein Lösungsansatz. Wir gehen in das Spiel, um es zu gewinnen", sagte Alexander Rosen: "Wir sind nach wie vor voll dabei und haben es in der eigenen Hand. Wir wollen in die K.o.-Phase."

Hertha droht vorzeitiges Aus

Auf seinen 1000. Tag als Trainer von Hertha BSC dürfte sich Pal Dardai ein Gläschen seines geliebten ungarischen Rotweins gegönnt haben, doch am 1001. droht bereits die große Katerstimmung. Am Donnerstag (21.05 Uhr im LIVETICKER) zittern die Berliner im heimischen Olympiastadion gegen Sorja Lugansk aus der Ukraine um den Verbleib in der Europa League. Die Chancen auf das Erreichen der nächsten Runde stehen denkbar schlecht, das weiß auch Dardai.

"Das wäre wunderbar, wird aber schwierig", sagte Dardai dem Tagesspiegel. Der 41-Jährige hatte schon direkt nach der 1:2-Niederlage im Hinspiel von Lwiw allen Rechenspielen ums Weiterkommen eine Absage erteilt. Verständlich, bei nur einem Punkt aus drei Spielen. Verliert die Hertha gegen Lugansk und holt der Östersunds FK parallel bei Athletic Bilbao mindestens ein Unentschieden, platzt der Traum von der K.o.-Phase vorzeitig.

Gegen Lugansk fehlen dem Coach wohl weiterhin seine besten Spieler. Die angeschlagenen Vladimir Darida (Bänderdehnung) und Mathew Leckie (muskuläre Probleme) trainierten in dieser Woche nicht.

