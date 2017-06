Die DFB-Entscheidung, ab der kommenden Saison eine chinesische Olympia-Auswahl in der Regionalliga Südwest mitspielen zu lassen, hat in den sozialen Netzwerken erwartungsgemäß zahlreiche Reaktionen hervorgerufen.

Besonders originell äußerten sich die Traditionsvereine Rot-Weiss Essen und Rot-Weiß Oberhausen - und üben damit kaum verhohlene Kritik.

Regionalligist RWO teilte auf Twitter als Reaktion einen fiktiven Katalog weiterer Maßnahmen.

"Der Meister der Regionalligen muss nicht mehr in die Relegation! Ab sofort wird per Glückskeks entschieden" oder "Im Stadion sind Bratwurst und Bier verboten und werden durch die 37, die 59 scharf und die 432 (wahlweise mit Reis oder Nudeln) ersetzt.

Und weiter: "'Der Ball ist rund'; 'Das Runde muss ins Eckige'; 'Ein Spiel dauert 90 Minuten' - und weitere Fußballklassiker werden ab sofort mit dem Anfangssatz 'Konfuzius sagt...' zitiert."

Essen bewirbt sich für Bundesliga

In einem Facebook-Eintrag bewirbt sich derweil RWE für die Bundesliga-Saison 2018/19.

Der Regionalligist schreibt: "Lieber DFB, hiermit würden wir uns gerne schon für die Bundesliga-Saison 2018/2019 anmelden - wenn es sein muss auch außer Konkurrenz."

Damit spielt der Klub darauf an, dass die chinesische Auswahl außer Konkurrenz in der Regionalliga antritt.

Um die Bundesliga-Saison 2018/2019 finanziell stemmen zu können, bräuchte Essen allerdings noch das nötige Kleingeld. Das möchte der Klub gerne in der kommenden Saison einspielen.

Deshalb bietet RWE an, in der nächsten Saison mittwochs gegen eine chinesische Altherren-Auswahl oder in einer internationalen 40er Liga spielen.

"Aufgrund der Auswärtsspiele gerne mit Teilnehmern aus der Karibikregion. Nur der Preis muss natürlich stimmen, damit der direkte Bundesligaaufstieg spätestens zur Saison 2018/2019 finanziert werden kann."