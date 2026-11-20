Bei der Initiative "Aufstiegsreform" mehren sich die Sorgen, dass die erforderliche Mehrheit nicht erreicht wird.

Im Ringen um eine Reform der Regionalliga wachsen vier Wochen vor dem Außerordentlichen DFB-Bundestag die Zweifel an einer Einigung. Insbesondere im Nordosten wird Kritik laut, nachdem Verbandschef Hermann Winkler plötzlich öffentlich Sympathie für eine Aufstockung der 3. Liga äußerte. Dies sei „ein absoluter Irrweg“, monierte Tommy Haeder als Sprecher der Klub-Initiative „Aufstiegsreform“ im Gespräch mit der Bild.

Er halte „diesen Kurswechsel für unmoralisch und eine große Gefahr für unsere Gemeinschaft im deutschen Fußball. Wer jetzt auf 22/5 setzt, setzt die Aufstiegsreform aufs Spiel“, führte der Geschäftsführer des Chemnitzer FC aus. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hatte sich Ende Oktober zum Kompassmodell mit vier Regionalligen bekannt und zur Abstimmung für den 18. Dezember einen Bundestag einberufen. Insbesondere aus Bayern gab es Gegenwind mit einem Modell zur Aufstockung der 3. Liga auf 22 Teams samt fünf Absteigern und dem Erhalt von fünf Regionalligen.

Tommy Haeder ist Sprecher der Initiative „Aufstiegsreform“ Tommy Haeder ist Sprecher der Initiative „Aufstiegsreform“ © picture-alliance/PICTURE POINT/SID/PICTURE POINT / S. Sonntag

Kritik an Regionalverbänden: „Peinliche Bankrotterklärung“

Der DFB mit Bernd Neuendorf an der Spitze habe „sich an ein demokratisches Votum der Vereine für den Kompass gehalten“. Einem Großteil der Regionalverbandspräsidenten gehe es aber „nicht ums große Ganze, sondern ausschließlich um den Selbsterhalt ihrer Strukturen“, betonte Haeder. Es sei „eine peinliche Bankrotterklärung“, jetzt so querzuschießen. Mit dem Vorschlag aus Bayern sollen unter anderem der Südwesten und nun eben auch Teile des Nordostens sympathisieren.

Das von Neuendorf favorisierte Kompassmodell sieht vor, die Regionalliga in vier Staffeln mit jeweils 20 Mannschaften zu untergliedern. Die Einteilung der Teams soll anhand geografischer Kriterien erfolgen, die Zusammensetzung kann sich von Saison zu Saison ändern. Anders als bisher würden alle Meister in die 3. Liga aufsteigen. Um die Reform zu beschließen, ist allerdings eine Zweidrittelmehrheit unter den 257 Delegierten nötig.

Ob diese erreicht wird, ist angesichts der öffentlichen Streitigkeiten ungewisser denn je. Mit dem Gegenvorstoß zur Aufstockung der 3. Liga riskiere man „sehenden Auges, dass wir am Ende wieder ohne Lösung dastehen. Das macht mich fassungslos“, so Haeder. Es sei nun „keine Zeit für DDR-Nostalgie mit unserer eigenen Regionalliga, sondern es ist der Moment, für eine bundesweite Lösung kleine Einschnitte, wie von uns von Anfang an gefordert, in Kauf zu nehmen“.