An der Grünwalder Straße wird gerade fleißig gewerkelt: Der TSV 1860 München errichtet vor dem ersten Heimspiel am Freitag gegen Wacker Burghausen eine Almhütte für seine VIP-Gäste.

Am Montagmittag rückten die ersten Zimmermänner und Schreiner an, um eine Alm aus Altholz auf dem Vereinsgelände aufzubauen. In dieser sollen 250 Personen Platz finden und von dort aus mit einem Shuttle-Service zum Stadion gebracht werden.

Das Grünwalder Stadion selbst hat nämlich keine entsprechenden Räumlichkeiten für VIP-Gäste.

Am Donnerstagabend soll dann die Hütte durch die Baubehörde abgenommen werden, bevor die Catering-Firma alles für die Gäste am Freitagabend vorbereiten kann.