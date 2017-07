Comeback im Grünwalder Stadion für den TSV 1860 München: Im ersten Heimspiel der Regionalligasaison empfangen die Löwen am kommenden Freitag den früheren Zweitligisten Wacker Burghausen.

Wie bereits bei der Saisonpremiere, als die Münchner 4:1 in Memmingen gewannen, präsentiert SPORT1 in Kooperation mit dem Bayerischen Fußball-Verband den Auftritt des Traditionsklubs.

Ab 18:55 Uhr zeigt SPORT1 die Partie im kostenlosen Livestream, zudem ist der zweite Auftritt der Löwen auch via Facebook Live und Youtube zu sehen. Im Saisonverlauf sind darüber hinaus weitere Spiele der Löwen im kostenlosen Livestream auf SPORT1 geplant (weitere Sendhinweise folgen).

Die Sechzig-Anhänger fiebern dem Comeback im Grünwalder entgegen: Das Stadion fasst 12.500 Plätze, mehr als 6.000 Tickets werden von bisherigen Dauerkarten-Inhabern abgerufen. Hinzu kommt noch das Gästekontingent, so dass der Anteil der frei verfügbaren Karten entsprechend gering ist. Enorm ist auch der Andrang auf die weiteren Termine: In Rekordzeit war beispielsweise das Gastspiel bei Schalding-Heining in Niederbayern ausverkauft.

"Wir begleiten den TSV 1860 München beim Abenteuer Neuanfang in der Regionalliga Bayern", sagt Dirc Seemann, Chefredakteur und Director Content von SPORT1. "Als 360°-Sportplattform bieten wir allen Sechzigern, aber natürlich auch allen anderen an der 'Königsklasse der Amateure' interessierten Fußballfans zahlreiche Löwen-Spiele im Livestream und in Video-Highlights auf SPORT1 - zusätzlich zu unseren Regionalliga-Übertragungen im Free-TV."