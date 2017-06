Rumäniens Nationaltrainer Christoph Daum hat in einer emotionalen Wutrede seinem Unmut Luft gemacht.

Auf der Pressekonferenz vor dem Freundschaftsspiel gegen Chile (3:2-Sieg Rumänien) flippte Daum vollkommen aus, als ihn ein Journalist fragte, ob er in Erwägung ziehe, nach der Partie als Nationaltrainer zurückzutreten und seinen Vertrag einvernehmlich aufzulösen.

Daraufhin wetterte Daum zwei Minuten lang wild gestikulierend auf seinem Podium: "Das liegt nicht auf dem Tisch! Ich weiß nicht, was Sie da konstruieren wollen. Es ist immer das Gleiche. Seit Monaten höre ich, dass ich zurücktreten soll! Sagen Sie mir einen Grund, gemessen an dem, was wir erreicht haben und was wir in Zukunft vorhaben, warum ich jetzt aufhören sollte? Nur weil die Resultate nicht stimmen?"

Auf Nachfrage, was er denn noch erreichen möchte, polterte Daum weiter direkt gegen den rumänischen Journalisten: "Wenn Sie wirklich offen dafür wären, würde ich mich mit Ihnen hinsetzen und ein, zwei, drei Stunden über Fußball reden. Aber wenn ich mit Ihnen rede, nehmen Sie nicht ein Prozent davon auf. Sie verdrehen es ins Gegenteil und schaffen Lügen. Selbst wenn ich Ihnen die Fakten sage, sind Sie nicht interessiert. Über das, was wir erreicht haben, schreiben sie nichts! Alles was Sie interessiert, ist mein Rücktritt."

Am Ende seiner Wutrede stellte Daum sogar den Nationalstolz des Journalisten infrage: "Manchmal habe ich das Gefühl, ich bin rumänischer als sie. Ich identifiziere mich mehr mit diesem Land und den Menschen als Sie. Sie sind keine Hilfe, Sie zerstören nur alles."

Ärger auch nach Spiel gegen Polen

Das anschließende Freundschaftsspiel gegen Chile gewann Rumänien nach 0:2-Rückstand noch mit 3:2.

Bereits nach der Niederlage gegen Polen in der WM-Qualifikation am vergangenen Samstag reagierte Daum auf der Pressekonferenz nach der Partie äußerst gereizt. "Warum fragt ihr mich, ob ich zurücktrete? Seit Wochen stellt man mir dieselbe Frage", sagte der Nationaltrainer, der mit Rumänien kaum noch Chancen auf die Teilnahme an der WM 2018 hat.