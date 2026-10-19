Norwegische WM-Trommel erzielt Traumpreis

Das ikonische Instrument aus Norwegen, das bei der WM für Aufsehen gesorgt hat, wird für eine Millionensumme versteigert.

Erling Haaland gab damit den norwegischen Ruder-Rhythmus vor, selbst der damalige Kronprinz und jetzige König Haakon schlug in einem denkwürdigen WM-Sommer die Trommel: Jetzt ist das ikonische Instrument für einen Traumpreis versteigert worden.

Ein unbekannter Bieter bezahlte 1,3 Millionen Kronen für das gute Stück, umgerechnet rund 123.000 Euro. Das Geld wird zugunsten der Flüchtlingshilfe gespendet.

Erling Haaland bespielt die WM-Trommel Erling Haaland bespielt die WM-Trommel © AFP/SID/MAURO PIMENTEL

„Die Weltmeisterschafts-Trommel ist einzigartig, und die Geschichte, die sie erzählt, ist es ebenfalls“, sagte Knut Petter Gisholt, der für die Auktion zuständige Verkaufsleiter: „Während der WM symbolisierte sie Einigkeit, Leidenschaft und die großartigen Momente, die wir gemeinsam erlebt haben. Durch die TV-Spendenaktion hat sie nun eine neue Geschichte erhalten – sie bringt erneut Menschen zusammen und weckt Engagement, diesmal für einen sehr wichtigen Zweck.“

277 Gebote für Norwegens WM-Trommel

32 Bieter hatten insgesamt 277 Gebote für das Instrument der Fanvereinigung „Oljeberget“ abgegeben. Wer den Zuschlag erhielt, ist nicht bekannt.

„Fest steht nur, dass die Trommel von jemandem mit einem gut gefüllten Geldbeutel erworben wurde“, sagte Sebastian Husvik, der Vorsitzende der Fangruppierung, und ergänzte: „Wir hoffen und gehen davon aus, dass der Käufer den Wert eines solch historischen Stücks norwegischer Fußballgeschichte zu schätzen weiß.“