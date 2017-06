Auch wenn die Vereinswettbewerbe beendet sind, haben einige Spieler immer noch nicht Sommerpause. Denn vor dem verdienten Sommerurlaub steht für die Nationalspieler noch der sechste Spieltag der WM-Qualifikation an.

Gruppe A: Pflichtspiel-Debüt von Bondscaoch Advocaat und Spitzenspiel

Los geht es am heutigen Freitag (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER), wo in Gruppe A erste Vorentscheidungen fallen können. Für die Niederlande geht es beim Gastspiel in Luxemburg um wichtige Punkte. Beim Pflichtspiel-Debüt vom neuen Bondscoach Dick Advocaat braucht die "Elftal" unbedingt einen Sieg um den Anschluss an Playoff-Platz zwei nicht zu verlieren.

Zur gleichen Zeit kommt es in Stockholm zum Spitzenspiel in dieser Gruppe. Der Tabellenzweite Schweden empfängt den bisher ungeschlagenen Tabellenführer Frankreich.

Schweiz und Portugal müssen auswärts ran

In Gruppe B muss Tabellenführer Schweiz auf die Färöer Inseln, wo die Eidgenossen ihre makellose Bilanz von 15 Punkten aus fünf Spielen ausbauen wollen. Für den Tabellenzweite Portugal geht es beim Spiel in Lettland nicht nur um wichtige Punkte für die WM-Qualifikation, sondern auch um den letzten Feinschliff vor dem Confed Cup in Russland (ab 18.06. LIVE auf SPORT1).

Im Gruppe H kommt es zum Verfolgerduell zwischen dem Tabellendritten Bosnien-Herzegowina und dem Tabellenzweiten Griechenland. Beide Mannschaften trennen nur einen Punkt. Tabellenführer Belgien muss nach Estland.

Die Freitagsspiele der WM-Qualifikation im Überblick (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER):

Gruppe A:

Weißrussland - Bulgarien

Niederlande - Luxemburg

Schweden - Frankreich

Gruppe B:

Andorra - Ungarn

Lettland - Portugal

Färöer - Schweiz

Gruppe H:

Bosnien-Herzegowina - Griechenland

Estland - Belgien

Gibraltar - Zypern