Christian Pulisic hat die USA zurück in die Erfolgsspur und der Qualifikation zur WM in Russland ein gutes Stück näher gebracht.

Nach zuletzt zwei Qualifikation-Spielen ohne Sieg setzten sich die US-Boys in Orlando gegen Panama souverän mit 4:0 (2:0) durch und zogen dadurch vorbei am direkten Konkurrenten auf den dritten Platz.

Bei drei Punkten und sieben Tore Vorsprung auf Panama reicht den USA am Dienstag (Ortszeit) ein Unentschieden bei Schlusslicht Trinidad und Tobago.

Nur die ersten drei Teams der Qualifikationsgruppe aus Nord- und Mittelamerika und der Karibik haben einen Startplatz sicher, der Vierte muss in ein Playoff-Spiel gegen Syrien oder Australien.

Pulisic mit Tor und Assist

BVB-Shootingstar Pulisic legte mit seinem frühen Führungstreffer in der 8. Minute den Grundstein zum Erfolg, den zweiten Treffer durch Jozy Altidore in der 19. Minute bereitete der 19-Jährige vor. Zwei Minuten vor der Pause sorgte Altidore mit seinem zweiten Treffer vom Elfmeterpunkt für die Vorentscheidung, ehe HSV-Profi Bobby Wood in der 63. Minute zum 4:0-Endstand traf.

Im zweiten Spiel des Abends setzte sich der bereits für die WM qualifzierte Spitzenreiter Mexiko mit 3:1 (0:0) gegen Trinidad und Tobago durch.

Auch Costa Rica ist sicher in Russland dabei. Die Ticos spielen erst am Samstagabend (Ortszeit) gegen das fünftplatzierte Honduras und nehmen zum fünften Mal an einer WM-Endrunde teil.

Für die USA könnte es das Happy End einer weitgehend verkorksten Qualifikation sein. Im November 2016 hatte sich der Verband nach zwei Pleiten zum Auftakt gegen Mexiko und Costa Rica vom früheren Bundestrainer Jürgen Klinsmann getrennt.