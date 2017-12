Das Handball-WM-Finale der Frauen steht an. In der Barclaycard Arena in Hamburg kommt es am Sonntag zum großen Finale zwischen Norwegen und Frankreich. SPORT1 zeigt das Endspiel ab 17.15 Uhr LIVE im FREE-TV.

Das Duell zwischen den beiden Weltmeistern am Sonntag ist eine Neuauflage des WM-Finals von 2011 in Brasilien. Damals gewannen die Norwegerinnen deutlich mit 32:24.

Titelverteidiger Norwegen steht bei der Handball-WM der Frauen nach einer beeindruckenden Vorstellung im Endspiel. Die Norwegerinnen zogen nach einem deutlichen gegen die Niederlande ins Finale ein.

Eng ging es im zweiten Halbfinale zwischen Frankreich und Schweden zu. Bis zuletzt wechselte die Führung hin und her, die Französin Blandine Dancette (60.) machte in der Schlussminute mit dem Treffer zum 24:22 alles klar. Frankreich spielt damit um seinen zweiten WM-Titel nach 2003.

Das deutsche Team kann nach dem Aus im Achtelfinale gegen Dänemark nicht mehr in den Kampf mit eingreifen.