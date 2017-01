Verletzungssorgen beim DHB-Team: Beim zweiten Auftritt der Bad Boys bei der WM in Frankreich gegen Chile knickte Rückraumspieler Paul Drux in der ersten Halbzeit unglücklich bei der Landung nach einem Sprungwurf um und verletzte sich am rechten Knöchel.

Der 21-Jährige konnte daraufhin nicht weiterspielen. Mit einem dicken bandagierten Fuß verfolgte der gebürtige Gummersbacher den Rest der Partie auf der Auswechselbank.

Wenige Stunden nach dem Spiel dann die erste Entwarnung: "Zwei Spiele, zwei Siege. Der Fuß sieht auch schon besser aus, zum Glück nichts kaputt", schrieb der 21-Jährige auf Facebook.

Für einen kurzen Schockmoment sorgte auch Torwart Andreas Wolff, der in der ersten Halbzeit übers Feld humpelte. "Ich musste aufs Tor zu sprinten, habe meine Geschwindigkeit unterschätzt und musste dann auf den Knien abbremsen", berichtete Wolff auf SPORT1-Nachfrage: "Das ist dann über die Hüfte in die Knie reingezogen. Es tut noch etwas weh, aber ich denke, dass ich in zwei Tagen wieder fit bin."

In Halbzeit zwei erwischte es dann auch noch Tobias Reichmann. Der Rechtsaußen musste nach einem Zusammenprall an der Hüfte behandelt werden, nach einer kurzen Pause konnte er das Spiel aber fortsetzen.