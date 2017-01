Im ersten Pflichtspiel nach der Flugzeugtragödie ist Brasiliens Erstligist Chapecoense nicht über eine Nullnummer hinausgekommen.

Nur 20 Tage nach dem Trainingsauftakt und mit schon 23 Neuzugängen im Kader reichte es für "Chape" im alternativen Pokal-Wettbewerb Copa Primeira Liga nur zu einem 0:0 gegen den Regionalrivalen Joinville EC.

Bereits am Sonntag tritt das Team erneut daheim zum Auftakt der Meisterschaft im Bundesland Santa Catarina wieder an.

Chapecoense musste nach dem Absturz des Charterfliegers im vergangenen November, bei dem 19 Spieler, der Großteil des Trainerstabes, aber auch viele Mitglieder aus Vorstand und Verwaltung des Klubs auf dem Flug zum Final-Hinspiel der Copa Sudamericana in Medellín/Kolumbien ums Leben kamen, einen Neuanfang starten.

Neben den im Januar beginnenden traditionellen Meisterschaften in allen Bundesländern will sich die Copa Primeira Liga mit 16 Klubs verstreut über das ganze Land in ihrer zweiten Saison als lukrativer Parallel-Wettbewerb etablieren. Die vom Verband CBF organisierten vier nationalen Ligen legen erst im Mai los.