Italiens Torhüter-Ikone Gianluigi Buffon hat sein Karriereende für spätestens nach der WM 2018 angekündigt, sich allerdings ein Hintertürchen offen gelassen.

Sollte er in der Champions League den letzten noch fehlenden großen Pokal zu seiner beeindruckenden Sammlung hinzufügen, will Buffon noch weiter im Trikot von Juventus Turin auflaufen. Auch, um an der Klub-WM teilzunehmen. Das sagte der 39-Jährige bei Sky Sport.

"Das ist meine letzte Saison, und ich bin mir ziemlich sicher bei dieser Entscheidung. Ein oder zwei Jahre mehr würden dem, was ich bisher erreicht habe, nichts hinzufügen oder wegnehmen", sagte Buffon:

"Der einzige Weg wäre, die Champions League zu gewinnen." In diesem Fall würde er sich bei der Klub-WM die Rolle mit dem derzeitigen Ersatztorhüter Wojciech Szczesny teilen wollen.

"Mit einem Torhüter wie ihm, ist es normal, dass ich nächstes Jahr beiseite treten werde", sagte der Juve-Kapitän. Turin hatte in den letzten drei Jahren zwei Mal das Finale der Königsklasse verloren. In den Play-offs (10. und 13. November) zur WM in Russland trifft Buffon mit Italien auf Schweden.

Am Montag war Buffon in London als weltbester Torhüter des Jahres ausgezeichnet worden.