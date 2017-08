Pünktlich zum ersten Spieltag der neuen Saison in der französischen Ligue 1 hat Paris Saint-Germain auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Für die Rekordsumme von 222 Millionen Euro wechselt Neymar vom FC Barcelona an die Seine.

Mit dem brasilianischen Superstar will Dauersieger PSG wieder an die Spitze der französischen Liga klettern, nachdem es in der vergangen Saison nur zu Platz zwei hinter dem AS Monaco gereicht hat.

Am Samstag um 16.50 Uhr geht es daher für die Millionentruppe um Neymar und Julian Draxler zu Hause gegen Amiens SC. SPORT1+ überträgt live. Der Brasilianer selbst wird zum Saisonauftakt allerdings noch nicht im Kader stehen.

Der Ligaverband konnte dem Rekordtransfer noch keine Spielberechtigung erteilen, weil das notwendige Transferzertifikat für den 25-Jährigen nicht bis zum Ablauf der Frist am Freitag um Mitternacht in der LFP-Zentrale eingegangen war.

So könnte PSG mit Neymar spielen

Neben Neymar verstärkt auch Dani Alves das Team aus der französischen Hauptstadt. Der brasilianische Rechtsverteidiger kam ablösefrei von Juventus Turin.

© iMFootball

Neymar wird wohl auf seiner angestammten Position Linksaußen im PSG-Dress auflaufen. Julian Draxler rückt dafür ins offensive Zentrum. Javier Pastore wird bei dieser Offensive erstmal auf der Bank Platz nehmen. In der Viererkette kommt Dani Alves für Thomas Meunier in die Startelf.