Normalerweise ist es für einen Fußballer die größte Strafe, wenn der Trainer ihn nicht aufstellt. Nicht so bei Chelsea-Legende John Terry. Der 36-Jährige hat nun in einem Interview mit der Daily Mail verraten, dass er am liebsten nur noch auf der Bank sitzt.

"Ich meine es wirklich ernst, wenn ich sage, dass ich hoffe, in dieser Saison nicht mehr eingesetzt zu werden", sagte Terry. Der Brite ist so begeistert von den Leistungen seiner Mannschaftskollegen, dass er findet, auf der Ersatzbank besser aufgehoben zu sein. "In erster Linie, weil das Team derzeit fliegt, sie spielen unglaublich."

Verständnis für Antonio Conte

Außerdem zeigte der Verteidiger Verständnis dafür, dass Trainer Antonio Conte nicht mehr auf ihn setzt. "Wenn du einen Trainer wie Conte hast, der vom ersten Tag an ehrlich ist und er dir sagt, dass du nicht zurückkommst, weil die Jungs im Hochflug sind, dann hast du kein Standbein mehr", so Terry.

In der laufenden Saison kam Terry bisher zehn Mal zum Einsatz. Er hatte bereits im vergangen Sommer über einen Rücktritt nachgedacht, sich aber entschieden noch eine Saison weiter zu spielen. Am Ende der laufenden Saison ist dann aber wohl endgültig Schluss.

