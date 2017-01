Ryan Mason vom Premier-League-Klub Hull City macht nur zwei Tage nach seinem Schädelbruch im Spiel gegen den FC Chelsea erfreulich schnelle Fortschritte.

Wie die britische Daily Mail berichtet, war Mason bereits wenige Stunden nach der Operation bei einem Plausch mit Teamkollege Michael Dawson wieder zu Scherzen aufgelegt.

"Ich habe schreckliche Kopfschmerzen", habe der Mittelfeldspieler Dawson mit sarkastischem Unterton seinen Zustand beschrieben.

Zustand den Umständen entsprechend

Mason könne bereits wieder in seinem Krankenbett aufrecht sitzen und sei den Umständen entsprechend in einer guten Verfassung.

Wie lange der 25-Jährige im Londoner St. Mary's Hospital unter ärztlicher Intensiv-Beobachtung bleiben muss, hängt von weiteren Heilungsverlauf ab. Mason war bei einem Kopfball-Duell mit Gegenspieler Gary Cahill kollidiert und auf dem Feld minutenlang mit einer Sauerstoff-Maske behandelt worden.

Daraufhin wurde er umgehend in das St Mary's Hospital in Paddington gebracht und operiert. Die Klinik ist eine von vier in London, die auf ernste Sportverletzungen spezialisiert ist.

Von allen Seiten kamen Genesungswünsche. "Ryan und seine Familie sind für diese überwältigenden Unterstützung dankbar", hieß es in Hulls Statement.

