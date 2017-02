FC Chelsea - FC Arsenal 3:1

Der FC Chelsea zeigt den "Gunners" vom FC Arsenal im Londoner Derby die Grenzen auf und gewinnt auch dank eines Patzers des sonst so zuverlässlichen Arsenal-Keepers Petr Cech im Spitzenduell mit 3:1.

Crystal Palace - Sunderland 0:4

Crystal Palace geht im Kellerduell mit dem AFC Sunderland komplett baden. Bereits zur Häfte ist das Spiel dank eines Doppelpacks des ehemaligen englischen Nationalspielers Jermain Defoe entschieden.

FC Everton - Bournemouth 6:3

In einem spektakulären Torfestival schlägt Everton Aufsteiger Bournemouth und hält zumindest Anschluss an die europäischen Plätze. Star des Spiels ist Stürmer Romelu Lukaku, der aus allen Lagen trifft.

Hull City - FC Liverpool 2:0

Nächste Blamage für Jürgen Klopp und seine "Reds"! Bei Kellerkind Hull City verliert der FC Liverpool trotz teils drückender Überlegenheit und ist jetzt endgültig in der Krise angekommen.

Southampton - West Ham 1:3

Auch ohne Dimitri Payet setzt West Ham seinen starken Lauf fort und dreht in Southampton einen Rückstand in einen Sieg. Es ist West Hams dritter Sieg in den letzten vier Spielen.

Watford - Burnley 2:1

Winterzugang M'Baye Niang schlägt bei Watford voll ein und sorgt gegen Burnley für das vorentscheidende 2:0. Dadurch ziehen die "Hornets" in der Tabelle am Gegner vorbei.

West Brom - Stoke City 1:0

James Morrison wird bei West Bromwich Albion mit seinem frühen Siegtreffer zum Helden. Stoke City kommt ohne den verletzten Ex-Münchner Xherdan Shaqiri einfach nicht ins Rollen.

Tottenham - Middlesbrough 1:0

Die "Spurs" bleiben dank Harry Kane weiterhin erster Verfolger von Spitzenreiter Chelsea. Gegen Abstiegskandidat FC Middlesbrough tun sich die Londoner allerdings lange Zeit sehr schwer.

Manchester City - Swansea

Leicester City - Manchester United

