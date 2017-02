Jürgen Klopp und der FC Liverpool müssen in der Premier League den nächsten Rückschlag verkraften.

Die Mannschaft des deutschen Trainer unterlag Hull City mit 0:2 (0:1) und belegt sich in der Tabelle den vierten Rang. Eingeleitet wurde die Niederlage durch einen Patzer von Torwart Simon Mignolet kurz vor der Halbzeit. Der Schlussmann ließ den Ball nach einer Ecke aus den Händen gleiten, Alfred N'Diaye nutzte die Gelegenheit und brachte Hull in Führung (43. Spielminute).

Oumar Niasse besorgte in der 84. Minute den späteren Endstand, Liverpool wartet nun seit fünf Spielen auf einen Sieg. Das punktgleiche Manchester City könnte mit einem Sieg gegen Swansea City am Sonntag an den Reds vorbeiziehen. Zuvor hatte der FC Arsenal bereits bei Spitzenreiter FC Chelsea verloren (1:3).

Beim Abstiegskandidaten Hull lieferte Klopps Team eine über weite Stecken triste Leistung ab und blieb gegen solide verteidigende Hausherren meist ungefährlich. Auch bei Hull waren Chancen Mangelware, die Tigers verwandelten jedoch zwei Mal eiskalt und ist nun Tabellen-Achtzehnter.

Klopp muss sich nach der neuerlichen Niederlage wohl auf heftige Kritik gefasst machen. Nach dem Aus in den Pokal-Wettbewerben droht nun auch das Minimalziel Platz vier immer mehr in Gefahr zu geraten. Auch Erzrivale Manchester City ist am Sonntag noch im Einsatz. Mit einem Sieg gegen Meister Leicester City rücken die Red Devils bis auf einen Punkt an Liverpool heran.