Dass Zlatan Ibrahimovic nicht von dieser Welt sein kann, war für den Schweden selbst schon länger klar. Der 35-Jährige verglich sich bereits mit Jesus, ernannte sich kurzerhand zum König und wollte sogar einmal den Eiffelturm mit einer Statue seiner selbst ersetzen.

Auch wenn man nicht unbedingt jeden seiner markanten Sprüche todernst nehmen muss, hat der Stürmer von Manchester United nun wohl endgültig den medizinischen Beweis für seine überirdische Stärke bekommen.

Ärzte waren angeblich verblüfft

"Sein Knie ist so stark, die Ärzte sagen, sie haben so etwas noch nie zuvor gesehen", verriet Ibras Berater Mino Raiola der schwedischen Zeitung Expressen.

Ibrahimovic befindet sich derzeit an der Universität von Pittsburgh (USA) in Behandlung, ließ dort sein rechtes Knie wegen des Kreuzbandrisses operieren, den er sich gegen Anderlecht in der UEFA Europa League zugezogen hatte.

United muss die restliche Saison ohne seinen Stürmerstar auskommen, Trainer Jose Mourinho will dem Unglücksraben sogar den möglichen Europa-League-Triumph widmen.

Ibras Knie soll erforscht werden

"Es ist eigentlich unmöglich, solch ein sauberes Knie ohne andere Verletzungen nach einer 20-jährigen Fußballerkarriere zu haben", sollen die Ärzte weiter gesagt und den Wunsch geäußert haben, Ibrahimovic "nach seiner Karriere zu Forschungszwecken untersuchen zu wollen", so Raiola weiter.

Sein Klient solle zudem zu den weltweit führenden Knie- und Bänderspezialisten nach seiner Karriere zurückkehren, damit diese nochmals in sein Knie schauen, um mehr über seine Bänder zu lernen.

Ibrahimovic selbst, der seine Karriere nach Genesung wohl nicht bei den Red Devils fortsetzt, gab unlängst bekannt, er selbst entscheide wann Schluss sei.

Eine Karriere nach der Karriere scheint er dennoch sicher zu haben - als medizinisches Forschungsobjekt.