Teammanager Jose Mourinho strebt einen langfristigen Verbleib bei Englands Rekordmeister Manchester United an.

"Ich bin bereit für die nächsten 15 Jahre", sagte der 54 Jahre alte Portugiese während ManUniteds USA-Reise dem TV-Sender ESPN.

In seiner titelträchtigen Trainerkarriere war Mourinho als Chefcoach bislang nie länger als drei Jahre bei einem Verein aktiv gewesen. Derzeit bereitet sich United in den USA auf die neue Saison vor und trifft dort am Donnerstag in Houston auf Lokalrivale Manchester City.

"Ich denke, die Karriere von Sir Alex ist einzigartig. Ich glaube nicht, dass es möglich ist, das zu wiederholen", sagte Mourinho: "Nach Moyes und Van Gaal komme ich nun in mein zweites Jahr, und hoffentlich werde ich noch bleiben und für die Stabilität sorgen, die der Klub möchte. Ich werde es versuchen, aber ich muss es mir auch verdienen und das versuche ich jeden Tag."

Nach der knapp 27 Jahre andauernden Ära von Sir Alex Ferguson (1986 bis 2013) hatten seine Nachfolger David Moyes und Louis van Gaal nur wenig Erfolg in Old Trafford.

Mourinho hatte in seiner ersten Saison bei United gleich die UEFA Europa League gewonnen und den Verein somit zurück in die Champions League geführt. In der Premier League hatte es lediglich für Platz sechs gereicht.