In der Diskussion um die Länge der Sommer-Transferperiode hat die englische Premier League als erste Top-Liga Europas Fakten geschaffen.

Ab der kommenden Saison können die Teams nur noch vor dem ersten Spieltag Transfers tätigen. Das Fenster wird am Donnerstag, 9. August 2018, um 17 Uhr (BST) schließen. Bisher war es bis zum 31. August geöffnet.

Die Klubs haben anschließend aber weiterhin die Möglichkeit, Spieler in Ligen zu verkaufen, deren Transferfenster noch geöffnet ist.

Dies ist das Ergebnis einer Abstimmung aller 20 Premier-League-Klubs. Das Ergebnis fiel nicht einstimmig aus, mindestens 14 Vereine mussten zustimmen.

Zuletzt hatten sich zahlreiche Trainer über Wechsel nach Saisonbeginn und eine dadurch erschwerte Planung beschwert. Auch in der Bundesliga war zuletzt die Forderung nach einem früheren Ende der Transferperiode laut geworden. Derzeit endet die Frist in Deutschland am 31. August.