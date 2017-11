Dass es für Renato Sanches seit seinem Wechsel in die Premier League nicht läuft, hat sich längst bis nach Deutschland herumgesprochen.

Am Mittwochabend lieferte der vom FC Bayern München an Swansea City ausgeliehene Portugiese eine weitere desolate Vorstellung ab.

Bei der 0:1-Niederlage seines Teams beim FC Chelsea leistete er sich einen haarsträubenden Fehlpass und brachte damit seinen Trainer zur Verzweiflung.

In der 37. Spielminute spielte er den Ball im Mittelfeld auf die linke Seite, wo aber weit und breit keiner seiner Teamkollegen stand. Die Kugel trudelte ins Aus und an die Werbebande - zum Entsetzen von Swanseas Teammanager Paul Clement.

Es brauchte keine große Lippenlesekunst um zu erkennen, was Clement an der Seitenlinie von sich gab. "F…ing hell, Renato!" ("Was zum Teufel machst du da?") klagte Clement, senkte den Kopf und hielt sich eine Hand vors Gesicht.

"Renato Sanches hat gerade eine der schlechtesten Einzelleistungen gezeigt, die ich in dieser Saison gesehen habe", twitterte der Fußballjournalist Adam Bate: "Nach seiner Körpersprache zu urteilen, fühlt Paul Clement auch so."

Zu Sanches' Ehrenrettung bleibt zu erwähnen, dass ein Teil der Bandenwerbung eine ähnliche Farbe hatte wie Swanseas rote Auswärtstrikots und er wohl im Augenwinkel einen Mitspieler erkannt zu haben glaubte.

Der 20-Jährige wurde in der Halbzeit ausgewechselt. Die Partie war ein weiteres Beispiel für die enormen Probleme, die der Europameister von 2016 und Gewinner des Golden-Boy-Awards mit sich herumträgt.

"In England geht Renato kaputt", sagte der ehemalige Bundesligaprofi und Portugals Ex-Nationalspieler Fernando Meira bei SPORT1.

"Wenn man in England oder Deutschland spielt, dann muss man ganz stark sein - nicht nur fußballerisch, sondern auch im Kopf. Und ich denke er ist noch nicht bereit, in diesen Ländern zu spielen."

Am Wochenende war Sanches nach einer schwachen Leistung beim 0:0 gegen Bournemouth harsch kritisiert worden.

"Was er zeigt, ist jämmerlich", sagte der ehemalige walisische Nationalspieler Robbie Savage. "Ich sah ihn bei Bayern München und in der Champions League spielen. Er ist hierhergekommen und du denkst: 'Was hat dieser Junge eigentlich?"