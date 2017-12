Der Kabinen-Fight im Anschluss an das Manchester-Derby zwischen United und ManCity am Sonntag hat hohe Wellen geschlagen. Jetzt sind neue Details über den Auslöser für die chaotischen Szenen im Spielertunnel und in der Gästekabine ans Licht gekommen.

Mitglieder des City-Trainerstabs sollen demnach Uniteds Stürmerstar Zlatan Ibrahimovic verspottet haben. "Du redest viel, aber bewegst dich wenig", sollen die Betreuer dem Schweden zugerufen haben, das berichtet die spanische Sportzeitung Marca.

Es folgten wilde Rangeleien im Spielertunnel, an denen insgesamt 20 Personen beteiligt gewesen sein sollen. Die Situation eskalierte schließlich in der Kabine der Citizens.

Mourinho mit Milch besudelt

Weil sich Mourinho von Manchester Citys Torwart Ederson und anderen Spielern des Gegners durch lauten Jubel nach Citys 2:1-Sieg provoziert gefühlt hatte, war der United-Trainer in den Umkleideraum der Gäste gegangen und hatte von den City-Spielern gefordert, Respekt zu zeigen.

Worte und Gegenstände flogen hin und her, Mourinho wurde mit Milch besudelt, City-Co-Trainer Mikel Arteta wurde nach einem Plastikflaschenwurf von Romelu Lukaku an der Stirn verletzt. Sogar die Polizei mussten einschreiten, bis beide Teams das Stadion verlassen hatten.

Die Vorkommnisse am Sonntag im Old Trafford könnten noch ein Nachspiel haben: Der englische Verband FA hat derweil beide Teams zu Stellungnahmen aufgefordert. Beide Vereine müssen sich bis zum Mittwoch zu den Vorfällen äußern.

Wenger mit kuriosem Sumo-Vergleich

Nach dem Zoff im Manchester-Duell hat sich auch Trainer Arsene Wenger vom FC Arsenal Wort gemeldet - und einen bizarren Vergleich gezogen.

"Ich weiß nicht, was wirklich passiert ist", sagte Wenger und versuchte, eine Erklärung für die Eskalationen im Spielertunnel und in der City-Kabine rund um United-Coach Jose Mourinho zu finden. "Es ist schwierig, den Jubel der gegnerischen Seite in vollem Umfang mit anzusehen. Diese Erfahrung wirkt ein bisschen beleidigend."

Der Elsässer erinnerte sich an seine Zeit bei Nagoya Grampus in Japan und präsentierte ein interessantes Gegenbeispiel. "Darum bewundere ich Sumo-Ringen in Japan, weil der Gewinner seine Freude nicht zeigt - aus Respekt vor seinem Gegner. Ich denke aber nicht, das wir so etwas kopieren können. Das ist nicht Teil unserer Kultur."

Die Highlights des Manchester-Derbys im Video:

Erinnerungen an "Pizzagate"

Der Zoff nach dem Manchester-Derby hatte die Erinnerungen an ein Duell zwischen ManUnited und Arsenal aus dem Jahr 2004 geweckt.

Arsenals Cesc Fabregas hatte Uniteds Teammanager Sir Alex Ferguson damals mit einem Stück Pizza beworfen. Die Story ging als "Pizzagate" und "Battle of the Buffet" in die Geschichte ein.