Der FC Liverpool hat am 22. Spieltag der Premier League einen dramatischen Sieg gefeiert.

Das Team von Jürgen Klopp setzte sich dank des ersten Ligatreffers des früheren Augsburgers Ragnar Klavan in der vierten Minute der Nachspielzeit mit 2:1 (0:0) beim FC Burnley durch und festigte den vierten Tabellenplatz. Es war das erste Tor eines Esten in der Premier League überhaupt.

Sadio Mane hatte die Reds mit einem herrlichen Treffer in Führung gebracht (61.), Johann Gudmundsson in der 88. Minute für den vermeintlichen Schock gesorgt. Doch nach einem Freistoß von Alex Oxlade-Chamberlain verlängerte Dejan Lovren den Ball per Kopf - und Klavan drückte ihn endgültig über die Linie.

"Haben wir es verdient, zu gewinnen? Das ist mir egal. Wir haben die drei Punkte geholt. Sechs Punkte in zwei Tagen - das habe ich noch nie geschafft", sagte Klopp.

Liverpool mit Rekordserie

Liverpool ist nun wettbewerbsübergreifend seit 16 Partien ungeschlagen. Unter Klopp war der Klub noch nie so lange ohne Niederlage geblieben.

Klopps Team liegt mit nun 44 Punkten sicher auf Champions-League-Rang vier, Verfolger FC Arsenal (38) steht am Mittwoch gegen den zweitplatzierten FC Chelsea (45) damit unter Druck. An der Spitze steht souverän Manchester City (59), das am Dienstag gegen den FC Watford antritt.

Nur 48 Stunden nach dem 2:1 gegen Leicester City nahm Klopp in Burnley sieben Änderungen in der Startelf vor, drei seiner vier Offensivstars fehlten: Der vom FC Barcelona umworbene Philippe Coutinho (Oberschenkel) und Torjäger Mohamed Salah (Leiste) waren angeschlagen, der frühere Hoffenheimer Roberto Firmino saß zunächst auf der Bank.

"Ich mag Rotation. Ich liebe die Qualität meines Teams. Es war kein fantastischer Fußball, aber eine fantastische Einstellung", meinte Klopp.

Coutinho fehlt nach Nike-Wirbel

Coutinho stand an Silvester im Fokus, da Nike aus Versehen einen Hinweis auf einen Transfer des Brasilianers zum FC Barcelona gab.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag waren im Online-Shop von Nike Anzeigen zu sehen, auf denen stand: "Philippe Coutinho ist bereit im Camp Nou zu brillieren. Hol dir dein Trikot von 2017/18 mit dem Namen des Zauberers."

Klopp reagierte nach der Partie darauf. "Es könnte mich nicht weniger interessieren", sagte er: "Wenn es etwas zu vermelden gibt, werde ich das als Erster tun."

Auch Rekordzugang Virgil van Dijk kam erneut nicht zum Einsatz. Für den Abwehrspieler, der für die Rekordsumme von rund 84 Millionen Euro verpflichtet worden war, fehlte noch die Spielgenehmigung.

Aufsteiger Huddersfield Town (24) wartet indes seit nun vier Spielen auf einen Sieg. Die Mannschaft des deutschen Teammanagers David Wagner unterlag in Leicester mit 0:3 (0:0), hat als Elfter aber noch sechs Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze.