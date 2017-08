Es war erst einmal nur das letzte TV-Match zur Einstimmung auf die zweitgrößte WWE-Show des Jahres, nahm dann jedoch eine völlig überraschende Wendung.

Fünf Tage vor dem WWE SummerSlam 2017 traf World Champion Jinder Mahal bei SmackDown Live auf Superstar John Cena. Um Mahals Titel ging es dabei nicht - und dennoch wurden die Karten am Ende völlig neu gemischt.

Eine Woche nach seiner vielsagenden Niederlage gegen Randy Orton war Mahal drauf und dran, ein weiteres Mal klar besiegt zu werden. Der "Maharaja" befreite sich zwar aus Cenas Spezialaktion, dem Attitude Adjustment, kassierte aber ein weiteres AA vom obersten Seil - als dann ein Eingriff von Money-in-the-Bank-Sieger Baron Corbin das Match auf den Kopf stellte (SPORT1 erklärt: So funktioniert die Showkampf-Liga WWE).

Baron Corbin löst Money-in-the-Bank-Koffer ein

Cenas SummerSlam-Gegner unterbrach den Pin und schlug Cena mit dem Money-in-the-Bank-Koffer nieder. Er wollte dann den Ring verlassen, als ihm auffiel, wie angeschlagen Mahal war.

Der "Lone Wolf" übergab dem Ringrichter seinen Koffer und löste sein Anrecht auf ein Titelmatch zu jedem beliebigen Zeitpunkt ein. Es folgte also ein weiteres Match für Mahal, in dem sein Titel nun auf dem Spiel stand.

In dem Moment, als der Ringrichter das Match anläutete, war Cena jedoch wieder erholt und stand am Ringrand. Corbin wollte ihn abwehren, worauf Mahal Corbin einrollte - und besiegte.

Corbin ist seinen Money-in-the-Bank-Koffer also auf spektakuläre, blamable Weise los, womit sich auch die Gerüchte erledigt haben, dass er den SummerSlam als Champion verlassen könnte. Mahal trifft beim SummerSlam auf den japanischen Shootingstar Shinsuke Nakamura, während Corbins Match gegen Cena nun noch einmal ein gutes Stück mehr Geschichte hat.

Die weiteren Highlights:

- Natalya besiegt Becky Lynch mit dem Sharpshooter - und setzte den Aufgabegriff hinterher ein weiteres Mal an. Damenchampion Naomi - Natalyas SummerSlam-Gegnerin befreite Lynch, ehe die weibliche Money-in-the-Bank-Siegerin Carmella Naomi wie Natalya androhte, ihren Koffer gegen die Siegerin des Matches einzulösen.

- Auch Rusev nutzte sein Match gegen Chad Gable um seinem SummerSlam-Gegner Randy Orton eine Botschaft zu schicken: Er verprügelte Gable innerhalb und außerhalb des Rings, bis den Ringrichter beide auszählte. Rusev nahm Gable auf dem Kommentatorentisch in seinen Accolade-Aufgabegriffe, ehe Orton schließlich aufkreuzte und Rusev sein Spezialmanöver, den RKO, verpasste.

- United States Champion AJ Styles bat SmackDown-Chef Shane McMahon zum Ring, den Gastringrichter seines Matches gegen Kevin Owens. Styles hatte Shane vergangene Woche versehentlich einen Pele Kick verpasst und wollte sichergehen, dass Shane das nicht als Vorwand nimmt, ihn im Match zu benachteiligen. Shane versicherte, dass er das nicht tun würde, dass ein absichtlicher Angriff während des Matches aber Folgen haben würde. Owens kam hinzu und Shane versuchte, die beiden zu einem Handshake zu bewegen. Stattdessen gab es ein Handgemenge - an dessen Ende diesmal Owens Shane einen versehentlichen (?) Kick verpasste.

- Die Usos trafen in einem vorgezogenen SummerSlam-Match auf die Tag Team Champions The New Day. New Day traten in der Besetzung Xavier Woods und Kofi Kingston (beim SummerSlam: Woods und Big E), Kingston wurde an seinem angeschlagenen Knie bearbeitet und steckte nach einem doppelten Superkick der Usos den Pinfall ein.

Die Ergebnisse von WWE SmackDown Live:

Natalya besiegt Becky Lynch

Rusev vs. Chad Gable - Double Count Out

Non Title Match: The Usos besiegen The New Day

Non Title Match: John Cena besiegt Jinder Mahal durch Disqualifikation

WWE World Title Match: Jinder Mahal (c) besiegt Baron Corbin