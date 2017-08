WWE: The Undertaker fliegt vor Summerslam nach New York

vergrößernverkleinern Wrestling-Star The Undertaker absolvierte seinen letzten Kampf bei WrestleMania im April © Imago

WWE-Legende Undertaker wird in einem Flugzeug nach New York gesichtet, wo am Sonntag der Summerslam stattfindet. Spekulationen um ein Comeback kochen hoch.