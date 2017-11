Paukenschlag bei der Wrestling-Liga WWE: AJ Styles ist neuer World Champion!

Beim England-Gastspiel der TV-Show SmackDown Live besiegte der 40-Jährige den bisherigen Titelträger Jinder Mahal mit dem Phenomenal Forearm und sicherte sich den Gürtel zum zweiten Mal. Es war das erste Mal überhaupt, dass WWE den Titel außerhalb Nordamerikas wechseln ließ (SPORT1 erklärt: So funktioniert die Showkampf-Liga WWE).

Wie es aussieht, wird Styles dann auch bei der kommenden Großveranstaltung Survivor Series an Mahals Stelle gegen Universal Champion Brock Lesnar antreten.

Nach fünfeinhalb Monaten endete damit die Regentschaft Mahals, die hochumstritten war: Die Kür des indischstämmige Kanadier galt als Versuch, auf dem Wachstumsmarkt Indien zu punkten, als herausragenden Performer empfinden den "Modern Day Maharaja" viele WWE-Fans jedoch nicht.

Bei Styles liegt der Fall anders: Seit der "Phenomenal One" Anfang 2016 bei WWE anheuerte, bestätigte er mit zahlreichen Weltklasse-Matches - zuletzt bei TLC gegen Finn Balor - seinen Ruf als Großmeister seiner Zunft. Auch das Match am Dienstag wurde von Zuschauern als wohl bester Kampf in Mahals Karriere gelobt.