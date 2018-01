Eine schwere Verletzung, zwei Doping-Affären, eine Sexvideo-Veröffentlichung, eine zerbrochene Verlobung mit Alberto Del Rio, psychische Probleme: Man sollte meinen, dass WWE-Star Paige in den vergangenen beiden Jahren genug erlebt hat.

Nun aber hat das Jahr 2018 für die Britin mit der ultimativen Hiobsbotschaft. Die 25-Jährige - gerade erst in den Ring zurückgekehrt - muss aus gesundheitlichen Gründen ihre Karriere beenden (SPORT1 erklärt: So funktioniert die Showkampf-Liga WWE).

Wie das zuverlässige Portal Pro Wrestling Insider berichtet, sei Paige dies in dieser Woche von den WWE-Ärzten mitgeteilt worden. Ihre aktive Laufbahn sei "vorbei", heißt es unter Berufung auf mehrere Quellen.

Eine Bestätigung von Paige oder der Liga gibt es noch nicht. Noch ist Paige auch offiziell angekündigt für den ersten Royal Rumble der Frauen am 28. Januar, zusammen mit ihren Teamgefährtinnen Mandy Rose und Sonya Deville von der Gruppierung "Absolution".

Paige geschädigt wie Edge

Paige (bürgerlich: Saraya Jade-Bevis) pausiert bei WWE seit dem 28. Dezember vergangenen Jahres wieder: Sie hatte sich in einem Match in Long Island am Rücken verletzt. Nach einem Tritt von Gegnerin Sasha Banks verlor sie das Gefühl in den Beinen und kollabierte mehrfach.

Wegen einer Nackenverletzung hatte Paige vor ihrer Rückkehr im November 2017 über ein Jahr pausiert. Es folgten daher eingehende Untersuchungen, in denen die WWE-Ärzte zum Schluss kamen, ihr keine Freigabe mehr für den Ring zu erteilen.

Paiges gesundheitliche Situation sei dem Insider zufolge zu vergleichen mit der des früheren WWE-Stars Edge, der im April 2011 wegen einer Nackenverletzung überraschend zurücktreten musste.

Sie teilt nun auch das Schicksal mit dem früheren WWE-Champion Daniel Bryan, der von den WWE-Ärzten ebenfalls nicht mehr in den Ring gelassen wird und die Liga deswegen wohl im Herbst verlassen wird.