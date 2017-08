Titelverteidigerin Katharina Molitor hat ihre Saisonbestleistung bei der Leichtathletik-WM in London um mehr als drei Meter gesteigert und ist souverän ins Finale der Speerwerferinnen am Dienstag (20.20 Uhr im LIVETICKER) eingezogen.

Die bis dato formschwache 33-Jährige warf im zweiten Versuch 65,37 m und übertraf damit die geforderte Qualifikationsweite (63,50) deutlich.

Weiter als am Sonntag hatte Molitor zuletzt vor zwei Jahren bei ihrem WM-Coup in Peking geworfen. Bis zu den Titelkämpfen in London hatte Molitor in der laufenden Saison 62,26 m zu Buche stehen. Bei der WM 2015 war sie mit ihrer nach wie vor aktuellen persönlichen Bestleistung von 67,69 m Weltmeisterin geworden.

Hürdenläufer Bühler motzt nach Halbfinalaus

Über 110-m-Hürden hat der deutsche Meister Matthias Bühler das Finale dagegen verpasst. Der 29-Jährige wurde in seinem Halbfinallauf in schwachen 13,79 Sekunden Letzter. Den Vorlauf am Nachmittag hatte er nach 13,52 Sekunden als Sechster seines Rennens dank der Zeitregel überstanden. Bühlers Bestleistung liegt bei 13,34 Sekunden.

"Das war kein schöner Lauf. Ich habe ihn von Anfang an nicht gut erwischt und bin natürlich nicht zufrieden", sagte Bühler im ZDF und nutzte die WM-Bühne für eine Generalkritik an der Sportförderung in seiner Heimat: "Es kann nicht sein, dass wir Sportler so wenig Unterstützung bekommen. Deutschland muss sich Gedanken machen, wenn bei der EM im kommenden Jahr in Berlin 80.000 Menschen einen Athleten anfeuern, der nicht einmal seine Miete bezahlen kann."

Im Endlauf um die Medaillen am Montag (22.30 Uhr im LIVETICKER) treffen wie erwartet Olympiasieger Omar McLeod (13,10/Jamaika), Weltrekordler Aries Merritt (12,25/USA), der sich 2015 einer Nierentransplantation unterziehen musste, und Titelverteidiger Sergej Schubenkow (13,22) aufeinander. Der Russe ist nach dem Ausschluss seiner Mannschaft wegen systematischen Dopingbetrugs als neutraler Athlet am Start.

Weltrekordler van Niekerk souverän

Olympiasieger und Titelverteidiger Wayde van Niekerk (Südafrika) ist souverän ins Finale über 400 m (Dienstag, 22.50 Uhr im LIVETICKER) eingezogen. Der 25-Jährige lief als Sieger seines Rennens kontrollierte 44,22 Sekunden und sparte so Kräfte auf dem Weg zu seinem nächsten Gold. Bei seinem Triumph in Rio hatte van Niekerk den Weltrekord auf 43,03 Sekunden verbessert.

An der Themse strebt van Niekerk diesmal das Double an, Gold über 400 und 200 m - das hat seit Michael Johnson (USA) 1995 kein Sprinter mehr geschafft.

Schnellster im Halbfinale war Steven Gardiner von den Bahamas mit Landesrekord von 43,89 Sekunden. Van Niekerks ärgster Konkurrent Isaac Makwala (44,30/Botswana) steht ebenso im Finale wie dessen junger Landsmann Baboloki Thebe (44,33). Ex-Weltmeister LaShawn Merritt aus den USA schied als Siebter in van Niekerks Lauf (45,52) sang- und klanglos aus.