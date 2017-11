Die Weltmeisterschaft der STIHL Timbersports-Series kehrt nach Lillehammer zurück: In der Hakons Hall findet am 3. und 4. November das internationale Saisonfinale der Königsklasse im Sportholzfällen statt.

Das Spektakel in der Hakons Hall wird am Freitag, dem 3. November, im LIVESTREAM auf SPORT1.de ab 19.30 Uhr zu sehen sein. Am Folgetag überträgt SPORT1+ parallel zum LIVESTREAM ebenfalls ab 19.30 Uhr.

Im Einzelwettkampf messen sich die besten Athleten der Welt, um die Meister ihrer Zunft zu küren. Als deutsche Medaillenhoffnung tritt in diesem Jahr Robert Ebner aus Gaggenau-Hörden an, der als nationaler Meister in die Olympiastadt von 1994 reist. Neben seiner Teilnahme beim Einzelwettkampf ist der Baden-Württemberger wie im vergangenen Jahr auch in der deutschen Nationalmannschaft gesetzt, die am Teamwettkampf teilnimmt.

Ebner ist die deutsche Hoffnung

Lillehammer ist nach 2012 ein weiteres Mal Gastgeber der STIHL Timbersports-Weltmeisterschaft. Anfang November treffen die besten Sportholzfäller der Welt aufeinander und kämpfen um den wichtigsten Titel der internationalen Wettkampfserie. Mit dabei sind viele Topstars aus den USA, Kanada, Australien, Neuseeland und Europa. Für Deutschland wird nach 2013 erneut Ebner im Einzelwettkampf an den Start gehen. Nach einem fulminanten Jahr krönte der 32-Jährige im August seine starke nationale Saison mit dem deutschen Meistertitel und löste damit das Ticket für den Einzelwettkampf der WM.

"Auf nationaler Ebene hatte ich eine wirklich sehr gute Saison und konnte jeden Wettkampf, an dem ich teilgenommen habe, für mich entscheiden. Nun freue ich mich riesig auf die Weltmeisterschaft in Norwegen und werde alles geben, um Deutschland bestmöglich zu vertreten", so Ebner voller Vorfreude: "Mein Ziel für Lillehammer ist auf jeden Fall, oben dabei zu sein – ich fühle mich fit und bin bereit, anzugreifen."

Deutsche Nationalmannschaft will in Lillehammer vorne mitmischen

Bevor Ebner im Einzelwettkampf an den Start geht, muss er bereits am 3. November seine ganze Klasse beweisen: Denn schon am Freitagabend messen sich in der Hakons Hall zunächst die besten Nationalmannschaften.

In packenden Duellen treten die Teams als vierköpfige Staffel an, bei der jedes Teammitglied jeweils eine Disziplin (Stock Saw, Underhand Chop, Single Buck oder Standing Block Chop) absolviert. Im knallharten K.o.-System qualifiziert sich nur die schnellste Mannschaft für die jeweils nächste Runde.

Ebner greift in seiner Paradedisziplin Standing Block Chop zur Axt. Flankiert wird er im deutschen Team von Danny Mahr (Underhand Chop), Steffen Graf (Stock Saw), Lars Seibert (Single Buck) und Nils Müller (Allrounder).

"Wir haben in diesem Jahr eine wirklich starke und ausgeglichene Mannschaft. Jede Disziplin ist sehr gut besetzt. Unser Ziel ist ganz klar, bestes europäisches Team zu werden und für all unseren Fans vor Ort und daheim einen tollen Wettkampf abzuliefern", so Teamkapitän und Nationaltrainer Phillip Vielwerth.