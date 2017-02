Erst wurde er Weltmeister, dann beendete er seine Karriere: Mit seinem drastischen Schritt hat Nico Rosberg Ende des vergangenen Jahres selbst viele Motorsport-Insider überrascht.

Jetzt, ein paar Monate nach seinem Rücktritt, hat sich der frühere Mercedes-Pilot offen zu den wahren Hintergründen seines Rücktritts geäußert.

Video Hier verkündet Rosberg seinen Rücktritt

In einem Interview mit der Daily Mail erinnerte sich Rosberg an anhaltende Probleme durch die vielen Zeitumstellungen, denen er durch die Reisen über die gesamten Globus ausgesetzt war. Für Rosberg ein tiefer Einschnitt in seine Lebensführung.

"Alaia durfte ihren Daddy nicht stören"

"Ich bin Schritte von eineinhalb Stunden pro Tag gegangen. Gut möglich, dass ich nachmittags geschlafen und in der Nacht mein Leben geführt habe. Es war der Horror", sagte er.

Darüberhinaus war die Distanz zu Tochter Alaia ein ausschlaggebender Grund, seine Laufbahn vorzeitig zu beenden und auf Familienvater umzusatteln. Denn wirklich Gelegenheit mit ihr zu spielen, hatte Rosberg nie.

Video Darauf freut sich Frau Rosberg

"Alaia wusste, dass sie ihren Daddy nicht stören durfte", sagte Rosberg. "Sie hatte es intus, dass sie immer, wenn sie ins Schlafzimmer gekommen ist, ihre Finger auf den Mund gelegt und 'Pssst!'' gesagt hat."

Während sich Rosberg von der PS-Jad auf der Strecke erholte, übernahm Ehefrau Vivian die alleinige Betreuung des Kindes. Nach Rosbergs Geschmack hatte er viel zu wenig von seiner Tochter.

"Jetzt lebe ich die schwierigen Momente ebenfalls. Das schafft eine Bindung. Sie gibt Liebe zurück. Wahnsinn, dass sie weiß, dass man mit ihr leidet", sagte er der Daily Mail.