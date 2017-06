Monisha Kaltenborn ist offenbar als Teamchefin des Formel-1-Rennstalls Sauber abgesetzt worden. Das berichten Motorsport-Total.com und italienische Medien übereinstimmend. Sie sei mit sofortiger Wirkung von ihren Aufgaben entbunden worden.

Demnach verweilt die 46 Jahre alte Österreicherin mit indischen Wurzel nicht in Baku beim Großen Preis von Aserbaidschan, wo am kommenden Wochenende der achte WM-Lauf (alle Sessions im LIVETICKER) der Königsklasse stattfindet.

Sauber hat sich bislang nicht zu den Berichten geäußert. Was hinter der angeblichen Entmachtung steht, ist unklar. Kaltenborn leitete die Geschäfte von Sauber seit 2012 und war damals die erste Frau an der Spitze eines Formel-1-Teams.

Offen ist außerdem, wie eine Nachfolgeregelung aussehen könnte. Vor ihrer Berufung zur Teamchefin als Nachfolgerin von Gründer Peter Sauber war die Österreicherin Kaltenborn seit 1998 in verschiedenen Funktionen für die Schweizer tätig.

Sauber hat seit Jahren mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen und geht in der laufenden Saison mit den günstigeren Vorjahresmotoren von Ferrari an den Start. Pascal Wehrlein holte durch seinen achten Platz beim Großen Preis von Spanien in Barcelona bisher die einzigen vier WM-Punkte in den ersten sieben Rennen. Teamkollege Marcus Ericsson schaffte es noch nicht in die Punkte.