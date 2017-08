Auf dem traditionsreichen Kurs von Spa-Francorchamps endet die Sommerpause der Formel 1. Mit dem Großen Preis von Belgien am Sonntag (ab 14 Uhr im LIVETICKER) fällt der Startschuss für die letzten neun Saisonläufe. Spätestens Ende November in Abu Dhabi steht der Nachfolger des zurückgetretenen Weltmeisters Nico Rosberg fest.

Er wird wohl Sebastian Vettel (202 WM-Punkte) oder Lewis Hamilton (188) heißen. Allenfalls Hamiltons Mercedes-Teamkollege Valtteri Bottas (169) kann aus dem Privatduell der mehrmaligen Champions noch einen echten Dreikampf machen.

Rosbergs Grundstein für WM-Triumph

Jeder der Drei würde auf der "Ardennen-Achterbahn" mit der beinahe mystisch überhöhten Eau Rouge gerne ein Zeichen der Stärke setzen. Die erste Möglichkeit dazu bieten die ersten beiden Freien Trainings am Freitag (ab 10 Uhr und ab 14 Uhr im LIVETICKER).

Die Vergangenheit hat gezeigt, dass das erste Rennen nach der Sommerpause für die Psyche wie ein Neustart sein kann. Im Vorjahr etwa wurde Rosberg von Hamilton in den vier Rennen vor der Formel-1-Pause geradezu demontiert. In Belgien schlug der Wiesbadener zurück.

Mercedes ist in Spa Favorit

Auf dem Papier sind die Mercedes-Piloten Hamilton und Bottas Favoriten für das Rennen in Belgien. Spa ist eine Power-Strecke, die Silberpfeile waren auf dem mit 7,004 km längsten Kurs im Rennkalender in den vergangenen drei Jahren vom Speed her unantastbar.

Vettel wiederum siegte seit April nur auf den extrem verwinkelten Strecken in Monaco und Budapest. Sein dritter Erfolg in Spa nach 2011 und 2013 käme ein wenig unerwartet. Zu Vettels Verbündetem könnte aber das Wetter werden: Die Prognose für das Rennen ist wie so oft in den Ardennen wechselhaft.

Hamilton kann Schumacher-Rekord einstellen

Für Lewis Hamilton könnte das Wochenende bereits am Samstag besonders werden. Im Qualifying (Samstag ab 14 Uhr im LIVETICKER) hat der Brite die Chance seine 68. Pole Position in der Formel 1 zu holen und damit den Pole-Rekord von Michael Schumacher einzustellen.

Für Hamilton dürfte die Marke von 68 Poles aber ohnehin nur eine Durchgangsstation sein: In rund jedem dritten Qualifying seiner Formel-1-Karriere war Hamilton der Schnellste. Historisch wird das Wochenende für ihn aber auf jeden Fall: Er bestreitet in Belgien seinen 200. Grand Prix.

Verstappen sorgt für Oranje-Party in Belgien

Auch wenn Max Verstappen in der WM in dieser Saison keine wirkliche Chance hat, wird er in Spa hochmotiviert an den Start gehen. Für den 19-jährigen Niederländer ist Spa wie ein Heimrennen - nicht nur wegen seiner belgischen Mutter.

Das Supertalent wird wieder für eine Oranje-Invasion auf den Rängen und den umliegenden Campingplätzen sorgen. Die Organisatoren reiben sich die Hände: 250.000 Zuschauer werden erwartet. Die Fans werden auch das dritte Freie Training am Samstag (ab 11 Uhr im LIVETICKER) frenetisch begleiten.

Angesichts des Verstappen-Hypes geht beinahe unter, dass der Belgier Stoffel Vandoorne, der am Mittwoch von McLaren für die Saison 2018 bestätigt wurde, ein waschechtes Heimrennen bestreitet. Realistische Chancen auf Punkte hat Vandoorne aber nicht: Weil an seinem Honda-Motor einmal mehr zahlreiche Komponenten ausgetauscht werden, wird der 25-Jährige 35 Startplätze zurückversetzt.