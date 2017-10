Am Freitag startet der Große Preis der USA - das viertletzte Rennen der Formel-1-Saison 2017. Bei den ersten beiden Freien Trainings (ab 17 Uhr und 21 Uhr im LIVETICKER) möchte Ferrari-Pilot Sebastian Vettel dabei direkt ein Ausrufezeichen setzen.

In Austin steht der 30-Jährige ordentlich unter Druck. Vettel benötigt einen Sieg, um seine Mini-Chance auf den Weltmeistertitel zu wahren. Sein Rückstand auf Mercedes-Rivale Lewis Hamilton beträgt vor dem Rennen 59 Zähler.

Die optimale Ausgangslage für einen Rennsieg kann sich der Ferrari-Pilot bereits am Samstag im Qualifying (ab 23 Uhr im LIVETICKER) schaffen.

Damit es nicht erneut zu einer peinlichen Panne kommt wie zuletzt in Suzuka, als Vettel aufgrund einer defekten Zündkerze ausschied, werden die Mechaniker den Boliden zuvor aber wohl penibelst überprüfen.

So wird Hamilton Weltmeister

Gewinnt Hamilton in Texas erneut und Vettel kommt nicht über Rang sechs hinaus, oder Hamilton wird Zweiter und Vettel höchstens Neunter, würde der Brite nach Titeln mit Alain Prost (Frankreich/1985, 1986, 1989, 1993) und eben Vettel (2010, 2011, 2012, 2013) gleichziehen.

Es wäre die Wiedergutmachung für die Niederlage in der Vorsaison, als sich Hamilton dem mittlerweile zurückgetretenen Nico Rosberg geschlagen geben musste.

"Es kann noch alles passieren. Ich muss jetzt einfach versuchen, konzentriert zu bleiben und weiter so abzuliefern", sagte Hamilton vor dem Großen Preis der USA (Rennen, Sonntag, 21 Uhr im LIVETICKER).

Einen Sieben-Punkte-Rückstand Anfang September hat Hamilton in wenigen Wochen in 59 Punkte Vorsprung gegenüber Vettel verwandelt. Macht er in Austin weitere 16 Zähler auf den Heppenheimer gut, kehrt er zurück auf den WM-Thron.

Es wäre nicht seine Titelparty in Texas - bereits 2015 sicherte er sich mit einem Sieg in Austin vorzeitig seinen dritten WM-Titel.