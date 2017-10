Mercedes hat sich im letzten freien Training zum Großen Preis von Japan am Samstag stark präsentiert und geht damit als leichter Favorit in das Qualifying (ab 8 Uhr im LIVETICKER).

Valtteri Bottas gelang die Bestzeit, wenig später musste er seine Session nach einem Einschlag in die Streckenbegrenzung allerdings beenden. Der Finne war auf seiner besten Runde 14 Tausendstelsekunden schneller als WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton (Großbritannien) im anderen Silberpfeil.

Der WM-Zweite Sebastian Vettel im Ferrari wurde mit rund drei Zehntelsekunden Rückstand Dritter. Dahinter folgten die beiden Red-Bull-Piloten Max Verstappen (Niederlande) und Daniel Ricciardo (Australien) mit rund einer halben Sekunde Rückstand auf Vettel.

Mercedes auf schlechteren Reifen unterwegs

Besonders stark zu bewerten sind die Zeiten des Mercedes-Duos, weil beide ihre Bestzeiten auf den Soft-Reifen hinlegten.Vettel war dagegen auf den schnelleren Supersoft-Reifen unterwegs.

Allerdings kam der Heppenheimer am Samstag nicht an seine Rundenzeit aus dem ersten Training heran, mit der er am Freitag Tagesschnellster gewesen war.

Wie Bottas leistete sich indes auch Vettels Teamkollege Kimi Räikkönen (Finnland) einen Unfall und verpasste wertvolle Trainingszeit. Nico Hülkenberg (Emmerich) wurde im Renault Siebter, Pascal Wehrlein (Worndorf) im Sauber belegte den 19. Platz.

Hamilton geht mit 34 Punkten Vorsprung auf Vettel in das Rennen am Sonntag (7.00 Uhr im LIVETICKER). Sein Teamkollege Bottas wird ihm an der Spitze des Feldes kaum eine Hilfe sein können, wegen eines Getriebewechsels wird der Finne in der Startaufstellung um fünf Plätze zurückversetzt.

Das gleiche gilt allerdings für Vettels Kollegen Räikkönen, dessen Getriebe kurz vor dem Qualifying ebenfalls gewechselt werden musste.