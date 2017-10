Mercedes-Pilot Lewis Hamilton hat einen neuen Rekord in der Formel 1 aufgestellt.

Durch Platz 1 in der Qualifikation zum Großen Preis der USA am Sonntag (21.00 Uhr MESZ im LIVETICKER) startet er zum 117. Mal in seiner Karriere aus der ersten Reihe in einen Grand Prix und ist damit alleiniger Rekordhalter in dieser Kategorie. Michael Schumacher stand 116. Mal auf Startplatz eins oder zwei.

Trotz des erneuten Erfolgs im Qualifying rechnet der Engländer nicht mit dem vorzeitigen Titelgewinn. "Sebastian (Vettel, Anm. d. Red.) ist voll dabei, und wenn er keinen dummen Fehler macht - den er nicht machen wird, weil er ein viermaliger Weltmeister ist - wird der Kampf weitergehen", sagte der Brite, nachdem er Vettel auf den zweiten Platz distanzierte.

Hamilton geht als WM-Führender mit 59 Punkten Vorsprung auf Vettel ins Rennen in Austin, holt er 16 Zähler mehr als der Deutsche und drei mehr als sein Teamkollege Valtteri Bottas, steht er als neuer Weltmeister fest. "Es ist einfach - wir haben Schach, aber noch nicht Schachmatt", sagte Hamilton, der sich 2015 schon einmal in Texas zum Weltmeister gekrönt hatte.

Vettel will sich im Kampf um den WM-Titel auch noch nicht geschlagen geben. "Wir sind nicht in der Position, in der wir sein wollen - aber wir haben noch die Chance", sagte der Heppenheimer: "Und die wollen wir nutzen."