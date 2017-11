Eine Glaskugel ist gar nicht notwendig. Wenn Lewis Hamilton und Sebastian Vettel etwas über ihre sportliche Zukunft erfahren wollen, dann reicht momentan ein Blick auf die Rennstrecken dieser Welt.

Denn nicht der frischgekürte Weltmeister Hamilton, nicht sein erster Verfolger Vettel – Red-Bull-Pilot Max Verstappen ist der erfolgreichste Formel-1-Fahrer der vergangenen Wochen.

Aus dem Duell zwischen Mercedes und Ferrari ist mittlerweile genau der Dreikampf geworden, den viele für das kommende Jahr erwarten. Auch der Große Preis von Brasilien am Sonntag (ab 17 Uhr im LIVETICKER) wird daher zur richtungweisenden Kraftprobe.

Bereits in den Trainings am Freitag (ab 11 Uhr im LIVETICKER) und im Qualifying am Samstag (ab 17 Uhr im LIVETICKER) findet ein erstes Kräftemessen zwischen dem Trio in Brasilien statt.

"Diese Weltmeisterschaft ist entschieden, aber der Kampf um 2018 hat schon begonnen", sagt etwa Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff: "Wir behandeln die letzten beiden Rennen des Jahres wie den Auftakt zur kommenden Saison."

Auch Vettel will "extrem viel mitnehmen und wichtige Erkenntnisse sammeln, weil das Reglement ja stabil bleibt. Jetzt den Fuß vom Gas zu nehmen, wäre nicht so clever." Zudem hat Vettel weiterhin die Chance, sich zumindest noch zum Vizeweltmeister zu krönen, 15 Punkte beträgt der Abstand auf Verfolger Valtteri Bottas.