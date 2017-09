Machtdemonstration im Finale des DHL Oktoberfest 7s im Münchner Olympiastadion.

Bei Deutschlands größtem Rugby-Spektakel sichert sich die Mannschaft aus Australien mit einem höchst souveränen 40:7-Sieg gegen Fidschi den Titel.

Bereits zur Halbzeit lagen die Australier mit 26:0 in Führung und ließen auch in der zweiten Hälfte keine Zweifel an ihrem Triumph aufkommen.

Immerhin gelangen dem Team von den Fischi-Inseln noch sieben Ehrenpunkte.

Das Spiel um Platz drei hatte Südafrika souverän gegen England gewonnen. Die deutsche Mannschaft zitterte sich gegen Argentinien Platz zu fünf.